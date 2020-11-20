Сръбският патриарх Ириней почина от Ковид-19 на 90-годишна възраст

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Сръбският патриарх Ириней почина малко след 7 часа тази сутрин, съобщи белградският вестник "Новости".

Патриархът бе приет във Военномедицинския център в Белград на 5 ноември. Ден по-рано бе установено, че е заразен с коронавирус. Състоянието му вчера се влоши и снощи той бе интубиран. През август той навърши 90 години.

Сръбският президент Александър Вучич се прости с патриарха. "За мене беше чест да Ви познавам. Такива като Вас никога не си отиват" написа Вучич.

Три дни преди приемането си в болница патриархът служи литургия и опело на погребението на Черногорско-приморския митрополит Амфилохий. Погребението на Амфилохий бе запомнено като събитие, на което масово бяха нарушавани противоепидемичните мерки, припомня вестник "Данас".

През януари тази година Сръбската православна църква отбеляза 60 години от монашеската служба на Ириней, 45 години епископска служба и 10 години патриаршеска.

По този повод Ириней каза, че "живеем във време, когато не е лесно да си на висока позиция, не е лесно и да си патриарх", но се е старал да прави всичко по силите си да води Църквата по верния път.