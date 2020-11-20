Полицаите излизат на втори национален протест

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 30

Полицаите излизат на втори национален протест другата неделя, предава NOVA.

Този път служителите на реда ще се съберат пред Народното събрание, защото не беше удовлетворено искането им за увеличение на заплатите с 30%.

От ръководството на МВР обявиха, че повече от 15 на сто върху основните възнаграждения засега е невъзможно.