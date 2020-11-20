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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Полицаите излизат на втори национален протест

20 ноември 2020 19:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 30
Полицейски протест

Полицаите излизат на втори национален протест другата неделя, предава NOVA.

Този път служителите на реда ще се съберат пред Народното събрание, защото не беше удовлетворено искането им за увеличение на заплатите с 30%.

От ръководството на МВР обявиха, че повече от 15 на сто върху основните възнаграждения засега е невъзможно.

Източник: nova.bg
Снимка: БГНЕС

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