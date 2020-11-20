Моето семейство е моята радост!

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/809008526499831

В навечерието на 21 ноември – Деня на християнското семейство малките учениците от 1. „а“ клас подготвиха изненади за своите семейства. С голямо желание децата изработиха рисунки, картички, научиха стихотворения и песен, с които да зарадват и поздравят своите семейства.

Мили деца, бяхте чудесни! Скъпи родители, по случай празника нашият екип пожелава на всички ви топло огнище, хубави чувства, много любов и разбирателство с най-близките хора.

Мили деца, бъдете живи и здрави. Обичайте своите родители. Изпълнявайте техните добри съвети и с нищо не ги огорчавайте. Бъдете им гордост, радост и утеха.

Поздравяваме ви с нашето виртуално тържество!

ХУБАВ ПРАЗНИК!!!

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