3983 са новодиагностицираните с коронавирус у нас през последните 24 часа, 93 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 36

3983 са новодиагностицираните с коронавирус у нас. Направени са 9786 PCR теста през изминалите 24 часа. Това означава, че 40,7% от тестваните са дали положителен резултат, показват данните в Единния информационен портал.

Така общият брой на потвърдените случаи става 118 418, от които активни са 81 252.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 153; Бургас – 157; Варна – 302; Велико Търново – 91; Видин – 19; Враца – 73; Габрово – 117; Добрич – 62; Кърджали – 16; Кюстендил – 133; Ловеч – 37; Монтана – 76; Пазарджик – 79; Перник – 80; Плевен – 93; Пловдив – 409; Разград – 30; Русе – 156; Силистра – 73; Сливен – 93; Смолян – 23; София област – 107; София (град) – 1031; Стара Загора – 315; Търговище – 26; Хасково – 75; Шумен – 56; Ямбол – 101.

1061 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 34 388.

Хоспитализираните лица са 5942, от които 383 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 2778, като 129 от случаите са от последните 24 часа.