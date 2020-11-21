Първи сняг на прохода „Петрохан”

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Първи сняг заваля тази сутрин на прохода Петрохан. Снежната покривка е около два-три сантиметра и е само във високата част на планината. Пътната настилката е мокра. Една машина е излязла да опесъчава.

От Агенция „Пътна инфраструктура” апелират към шофьорите, на които им предстои пътуване да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание. В поддържането на 20 000 км републикански пътища през зимните месеци ще участват около 3000 снегопочистващи машини.