Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Първи сняг на прохода „Петрохан”

21 ноември 2020 12:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Сняг на прохода Петрохан

Първи сняг заваля тази сутрин на прохода Петрохан. Снежната покривка е около два-три сантиметра и е само във високата част на планината. Пътната настилката е мокра. Една машина е излязла да опесъчава.

От Агенция „Пътна инфраструктура” апелират към шофьорите, на които им предстои пътуване да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание. В поддържането на 20 000 км републикански пътища през зимните месеци ще участват около 3000 снегопочистващи машини.

Източник: NOVA

« предишнаследваща »


 