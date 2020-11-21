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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Ямбол бе открита изложба живопис на художничката Дона Неделчева

21 ноември 2020 21:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Изложба

В художествената галерия "Жорж Папазов" в Ямбол бе открита изложба живопис на художничката Дона Неделчева под наслов "Междувремие".

Това е 38-та самостоятелна изложба на художничката. В галерията са представени 26 живописни платна, рисувани през последните няколко години.

Източник: Радио 999
Снимка: ХГ "Жорж Папазов"

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