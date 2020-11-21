В Ямбол бе открита изложба живопис на художничката Дона Неделчева

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

В художествената галерия "Жорж Папазов" в Ямбол бе открита изложба живопис на художничката Дона Неделчева под наслов "Междувремие".

Това е 38-та самостоятелна изложба на художничката. В галерията са представени 26 живописни платна, рисувани през последните няколко години.