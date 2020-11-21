Ямбол отбеляза Деня на християнското семейство

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

В утрото на големия християнски празник Въведение Богородично – 21 ноември, събота, в Ямбол се проведе благотворителната кампания под надслов „Подари топъл обяд, нахрани гладен човек“. Нейни организатори са Сдружение „Акация 35“, Сдружение „Кабиле“, Фондация „Благотворителност и Милосърдие“ към ОВЛБ, които са я реализирали и в други градове. Кампанията се провежда със съдействието на Община Ямбол.

Топлият обяд беше раздаден пред православните храмове „Свети Николай Чудотворец“ в централната градска част, „Успение на Пресвета Богородица“ в квартал „Аврен“ и „Свети Великомъченик Георги“ в квартал „Каргон“.

Припомняме, че по-рано днес на живо в официалната фейсбук страницата на Община Ямбол бе излъчена светата Литургия на Въведение Богородично, която отец Георги отслужи в храм „Свети Николай Чудотворец“.

Поради епидемиологичната обстановка традиционните прояви за Деня на християнското семейство и християнската младеж в КИЦ „Безистен“ бяха отменени.

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