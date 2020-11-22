2279 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица, 32 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 38

2279 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица. Направени са общо 5729 PCR теста през изминалите 24 часа.

Това означава, че 39.7% от тестваните са дали положителен резултат. Така общият брой на потвърдените случаи става 120 697, от които активни са 82 125, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 66; Бургас – 179; Варна – 200; Велико Търново – 52; Видин – 34; Враца – 43; Габрово – 73; Добрич – 154; Кърджали – 5; Кюстендил – 96; Ловеч – 52; Монтана – 81; Пазарджик – 77; Перник – 34; Плевен – 109; Пловдив – 151; Разград – 20; Русе – 39; Силистра – 21; Сливен – 32; Смолян – 15; София област – 86; София (град) – 432; Стара Загора – 47; Търговище – 8; Хасково – 45; Шумен – 35; Ямбол – 93.

1364 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 35 752.

Хоспитализираните лица са 6193, от които 408 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 2820, като 42 от случаите са от последните 24 часа.