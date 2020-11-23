1123 са новите случаи на коронавирус, 63 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 42

1123 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 2 787 PCR теста. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 у нас са 121 820, показват данните от Националната информационна система.

Активните случаи са 82 416. В болница се лекуват 6 350 души, 408 от тях са в интензивни отделения.

Разпределение по области: Благоевград – 7; Бургас – 133; Варна – 78; Велико Търново – 40; Видин – 35; Враца – 7; Добрич – 16; Кюстендил – 79; Ловеч – 20; Монтана – 10; Пазарджик – 49; Перник – 7; Плевен – 48; Пловдив – 41; Разград – 5; Русе – 1; Силистра – 1; Сливен – 63; Смолян – 3; София област – 42; София (град) – 356; Стара Загора – 5; Търговище – 8; Шумен – 7; Ямбол – 62.

Излекуваните през последните 24 часа са 772-ма, общо 36 524 до момента.

2 880 са починалите от началото на пандемията, 60 от тях през последното денонощие.