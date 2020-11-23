Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 23-26 ноември 2020 г.
Европейските потребители скоро ще могат да защитават правата си колективно
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/0/evropeyskite-potrebiteli-skoro-shche-moghat-da-zashchitavat-pravata-si-kolektivno
Групи потребители, пострадали от незаконни практики, скоро ще могат да предприемат колективни действия и да търсят обезщетение.
Свобода на медиите: загриженост във връзка с опитите за заглушаване на критици и нападенията срещу журналисти
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/1/svoboda-na-mediite-zaghrizhenost-vv-vrzka-s-opitite-za-zaghlushavane-na-krititsi
Евродепутатите се опасяват, че медийният плурализъм е изложен на риск в няколко държави членки на ЕС и предупреждават за нарастващия натиск и тормоз, пред които са изправени журналистите.
Евродепутатите ще настояват за въвеждане на „правото на поправка за потребителите в ЕС“
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/2/ep-shche-nastoiava-za-vvezhdane-na-pravoto-na-popravka-za-potrebitelite-v-es
Парламентът ще обсъди и гласува възможностите за повишаване устойчивостта на продуктите чрез насърчаване на повторната им употреба, поправка и намаляване на практиките, съкращаващи живота им
Основните права в ЕС са застрашени, алармират евродепутатите
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/3/osnovnite-prava-v-es-sa-zastrasheni-alarmirat-evrodeputatite
Парламентът ще обсъди във вторник и ще гласува в сряда своя годишен доклад за състоянието на основните права в ЕС за периода 2018-2019 г.
Евродепутатите ще обсъдят ситуацията в окупирания от Турция Северен Кипър
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/4/evrodeputatite-shche-obsdiat-situatsiiata-v-okupiraniia-ot-turtsiia-severen-kipr
ЕП ще обсъди политическата ситуация в Кипър, включително частичното повторно отваряне на Вароша, с върховния представител по въпросите на външните работи и политика на ЕС Жозеп Борел.
Насилието над жените: дебат относно Истанбулската конвенция
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/5/nasilieto-nad-zhenite-debat-otnosno-istanbulskata-konventsiia
Загрижени от нарастващия брой случаи на домашно насилие по време на пандемията, евродепутатите ще призоват държавите членки, които все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция,