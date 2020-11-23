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Ден на траур е обявен в община Разлог в памет на починал от COVID-19 медик

23 ноември 2020 10:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 47
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Днешният ден в община Разлог е траурен в памет на д-р Спас Радев, който загуби битката с COVID-19, съобщи кметът на общината Красимир Герчев. Кардиологът д-р Спас Радев е работил на първа линия в борбата с коронавируса в болницата в Разлог. От седмици самият той се е борил със заболяването, причинено от вируса.

В днешния траурен ден националният флаг на всички общински сгради ще бъде свален наполовина. Забраняват се и всички публични и радостни ритуали.

Източник: БТА

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