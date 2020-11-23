Пркъсване на водоподаването

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 30

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 23.11.2020г. (понеделник) от 12:00ч до 16:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването в района бул. Христо Ботев и част от ул. Мур. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.