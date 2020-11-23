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Криминална хроника Ямбол - 23.11.2020 г.
Информационен бюлетин 23.11.2020 г.
Служители от РУ - Ямбол са задържали 32-годишен за притежание на наркотици. На 22 ноември, при полицейска проверка, е установено, че младият мъж е държал в себе си високорискови наркотични вещества – метамфетамин. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.
В РУ-Елхово е образувано бързо производство срещу 29-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 22 ноември, около 20:25 ч. на ул.“ Ал. Стамболийски“ в Елхово, е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 29-годишен жител на село Кирилово. При тестването на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 на хиляда. Работата по случая продължава.
Пътнотранспортни произшествия:
На 22 ноември към 15:40 ч. в РУ - Елхово е получен сигнал на възникнало пътнотранспортно произшествие на път I-7, км.287. На място е установено, че лек автомобил “Фолксваген Голф“, управляван от 25-годишен мъж, е напуснал пътното платно и се е преобърнал в крайпътната канавка, в дясно на движението си. В следствие на инцидента водачът е настанен за лечение в МБАЛ - Ямбол с множество фрактури и с опасност за живота. Взета му е кръвна проба за изследване.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет