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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Премахват следобедния „зелен коридор“ за възрастни в магазините

23 ноември 2020 21:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 25
Пазаруване

Следобедният „зелен коридор“ за възрастните хора в магазините ще бъде премахнат, стана ясно от думите на здравния министър проф. Костадин Ангелов по време на извънреден брифинг на Националния оперативен щаб в Министерския съвет.

Той ще остане само в сутрешните часове, но ще бъде обсъдено в кой точно часови диапазон да бъде въведен.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: pixabay.com

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