Премахват следобедния „зелен коридор“ за възрастни в магазините

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 25

Следобедният „зелен коридор“ за възрастните хора в магазините ще бъде премахнат, стана ясно от думите на здравния министър проф. Костадин Ангелов по време на извънреден брифинг на Националния оперативен щаб в Министерския съвет.

Той ще остане само в сутрешните часове, но ще бъде обсъдено в кой точно часови диапазон да бъде въведен.