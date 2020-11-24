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3146 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, 52 от тях в Сливенско

24 ноември 2020 08:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 68
Коронавирус

3146 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 7244 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Общият брой на потвърдените случаи вече е 124 966, от които активни са 83 671.

Разпределение по области: Благоевград – 194; Бургас – 51; Варна – 239; Велико Търново – 74; Видин – 18; Враца – 60; Габрово – 2, Добрич – 38; Кърджали – 20, Кюстендил – 53; Ловеч – 27; Монтана – 49; Пазарджик – 80; Перник – 67; Плевен – 97; Пловдив – 361; Разград – 28; Русе – 170; Силистра – 42; Сливен – 52; Смолян – 10; София област – 89; София (град) – 933; Стара Загора – 191; Търговище – 29; Хасково – 68, Шумен – 97; Ямбол – 7.

1702 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 38 226.

В болница се лекуват 6270 души, от които 399 са в интензивно отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 3069. 189 от случаите са от последните 24 часа.

Снимка: pixabay.com

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