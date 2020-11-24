Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
3146 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, 52 от тях в Сливенско
3146 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 7244 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.
Общият брой на потвърдените случаи вече е 124 966, от които активни са 83 671.
Разпределение по области: Благоевград – 194; Бургас – 51; Варна – 239; Велико Търново – 74; Видин – 18; Враца – 60; Габрово – 2, Добрич – 38; Кърджали – 20, Кюстендил – 53; Ловеч – 27; Монтана – 49; Пазарджик – 80; Перник – 67; Плевен – 97; Пловдив – 361; Разград – 28; Русе – 170; Силистра – 42; Сливен – 52; Смолян – 10; София област – 89; София (град) – 933; Стара Загора – 191; Търговище – 29; Хасково – 68, Шумен – 97; Ямбол – 7.
1702 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 38 226.
В болница се лекуват 6270 души, от които 399 са в интензивно отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 3069. 189 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com