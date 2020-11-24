Криминална хроника Ямбол - 24.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 29

Информационен бюлетин 24.11.2020 г.

Пътнотранспортни произшествия:

На 23 ноември към 11:30 часа в полицията е постъпил сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие с пострадал, в района на кръстовището на ул.“Търговска “ и ул.”Искър” в Ямбол. На място е установено, че лек автомобил ”Фолксваген голф”, управляван от 63-годишн мъж, е ударил излязла на пътното платно 67-годишна пешеходка. Жената е транспортирана в ямболска болницата с фрактура, без опасност за живота. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.