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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 24.11.2020 г.

24 ноември 2020 11:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 29
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 24.11.2020 г.

 

Пътнотранспортни произшествия:

На 23 ноември към 11:30 часа в полицията е постъпил сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие с пострадал, в района на кръстовището на ул.“Търговска “ и ул.”Искър” в Ямбол. На място е установено, че лек автомобил ”Фолксваген голф”, управляван от 63-годишн мъж, е ударил излязла на пътното платно 67-годишна пешеходка. Жената е транспортирана в ямболска болницата с фрактура, без опасност за живота. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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