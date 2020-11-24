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Премиерът Борисов изрази съболезнования на близките на починалия проф. Александър Чирков
Премиерът Бойко Борисов изказа съболезнования за смъртта на проф. Александър Чирков.
"Бог да прости професор Александър Чирков. Напусна ни едно светило в медицината, помогнал на много хора. Поклон пред паметта му. Изказвам моите най-искрени съболезнования на близките му", написа премиерът във Фейсбук.
Министър-председателят Бойко Борисов изразява своите най-дълбоки съболезнования по повод кончината на проф. Александър Чирков, съобщиха по-късно и от пресслужбата на правителството.
"Няма българин, който да не знае за великия лекар - световноизвестен и признат специалист, създател на модерната школа по кардиохирургия у нас, присадил за първи път сърце в България на нуждаещ се в далечната 1986 г.", посочва премиерът Борисов. Министър-председателят подчертава огромния принос, който проф. Чирков има и със създаването на кардиологичната болница "Св. Екатерина", в която преди десетилетия въвежда напълно нова философия в професионален и морален план при лечението на болните.
"В операционната професорът е спасил десетки хиляди пациенти. А още повече са признателните и благодарни българи, при които здрави са се завърнали техните близки", отбелязва премиерът Борисов.
"Голяма е загубата за всички нас. Стореното добро никога няма да бъде забравено. Бог да го прости и светла му памет!", добавя българският премиер.
Източник: БТА