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Премиерът Борисов изрази съболезнования на близките на починалия проф. Александър Чирков

24 ноември 2020 12:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 35
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов изказа съболезнования за смъртта на проф. Александър Чирков.

"Бог да прости професор Александър Чирков. Напусна ни едно светило в медицината, помогнал на много хора. Поклон пред паметта му. Изказвам моите най-искрени съболезнования на близките му", написа премиерът във Фейсбук.

Министър-председателят Бойко Борисов изразява своите най-дълбоки съболезнования по повод кончината на проф. Александър Чирков, съобщиха по-късно и от пресслужбата на правителството.

"Няма българин, който да не знае за великия лекар - световноизвестен и признат специалист, създател на модерната школа по кардиохирургия у нас, присадил за първи път сърце в България на нуждаещ се в далечната 1986 г.", посочва премиерът Борисов. Министър-председателят подчертава огромния принос, който проф. Чирков има и със създаването на кардиологичната болница "Св. Екатерина", в която преди десетилетия въвежда напълно нова философия в професионален и морален план при лечението на болните.

"В операционната професорът е спасил десетки хиляди пациенти. А още повече са признателните и благодарни българи, при които здрави са се завърнали техните близки", отбелязва премиерът Борисов.

"Голяма е загубата за всички нас. Стореното добро никога няма да бъде забравено. Бог да го прости и светла му памет!", добавя българският премиер.

Източник: БТА

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