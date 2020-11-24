Почти 800 деца се включиха в конкурсаза рисунка "Коледа", част от благотворителната кампания на Община Ямбол "Подай ръка - спаси живот"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

За участие в обявения конкурс за детска рисунка на тема „Коледа“, основна инициатива в коледната благотворителна кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот“, в Културно-информационен център „Безистен“ постъпиха 792 рисунки .

Класирането на рисунките беше определено от комисия с председател Петко Йорданов, директор на Художествена галерия „Жорж Папазов“, членове - художничките Соня Стефанова и Павлина Сърбова.

За втора поредна година при най-малките творци първа награда спечели шестгодишната Хрисия Диан Саханджиева от Детска градина „Свобода“.

Във втора възрастова група (от първи до четвърти клас) второкласничката Габриела Костадинова Манова от ОУ „Николай Петрини“ спечели първата награда.

При художниците от последната група (от пети до осми клас) призовото първо място е за Мадлен Данаилова Илиева, 7 клас, школа по рисуване „Слънце“.

Авторите на класираните на първо място рисунки в трите възрастови групи ще получат парична награда в размер на 50 лева. Рисунките им ще бъдат отпечатани като коледни поздравителни картички на кмета на Община Ямбол Валентин Ревански.

Рисунката на шестокласника Димитър Атанасов Атанасов от ПМГ „Атанас Радев“ е номинирана да украси коледната поздравителна картичка на председателя на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков.

Творбата на Виктория Николаева Войнска от 5 клас на ОУ „Николай Петрини“ ще бъде отпечатана на рекламните материали на фестивал „Ямболски коледарски буенек“ – 2020, ако епидемиологичната обстановка позволи провеждането на празника.

Десет номинирани рисунки от трите възрастови групи ще бъдат отпечатани като коледни картички, които ще се разпространяват с благотворителна цел на символичната цена от 1 лев. За тринадесета година граждани, институции и фирми ще се включат в благородната инициатива. Събраните средства ще постъпят във фонд за подпомагане на тежко болни ямболски деца и младежи, нуждаещи се от спешно оперативно или медикаментозно лечение.

Авторите на рисунките, определени за отпечатване, са:

Никол Николаева Вълева - 6 г., ДГ „Слънце“;

Аделина Георгиева Славова - 6 г., ДГ „Червената шапчица“;

Петя Станимирова Стоянова - 6 г., ДГ „Червената шапчица“;

Дея Стоянова Колева - 3 клас, НУ „Проф. П. Нойков“;

Мартина Даниелова Иванова – 3 клас, НУ “Проф. П. Нойков“;

Мария Динкова Георгиева - 3 клас, Общински детски комплекс;

Божидара Димитрова Русева - 6 клас, школа по рисуване „Блик“;

Искрен Иванов Спасов - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

Памела Кирчева Ленчева - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

Стилиян Бориславов Борисов - 5 клас, ОУ „Христо Смирненски“.

Номинирани от комисията бяха още 71 рисунки, чиито автори ще получат грамоти.

Първа възрастова група (подготвителни групи)

1. Светослав Станимиров Стойков - 6 години, ДГ "Червената шапчица"

2. Христина Иванова Донева - 5 години, ДГ "Пламъче"

3. Полина Недялкова Генчева - 6 години, ДГ "Слънце"

4. Жени Боянова Бинева - 6 години, ДГ "Червената шапчица"

5. Дебора Иванова Ботева - 5 години, ДГ "Слънце"

6. София Христова Касабова - 5 години, ДГ "Слънце"

7. Пресиана Радостинова Паунова - 5 години, ДГ „Червената шапчица“

8. Алис Красимирова Боева - 6 години, ДГ „Червената шапчица“

9. Иванина Иванова Петрова - 5 години, ДГ „Пламъче“

10. Димитър Владиславов Тодоров - 5 години, ДГ „Пламъче“

11. Виолета Стоева Стоева - 5 години, ДГ „Слънце“

12. Елеонора Андреева Павлова - 6 години, ДГ „Пламъче“

13. Антонея Илиева Георгиева - 6 години, ДГ „Свобода“

14. Мария Николаева Пашева - 6 години, ДГ „Свобода“

15. Невена Тодорова Стойнова - 5 години, ДГ „Слънце“

16. Донна Иванова Василева - 6 години, ДГ „Радост“

17. Сияна Стоянова Йорданова - 6 години, ДГ „Радост“

18. Рая Стоянова Зафирова - 5 години, ДГ „Пламъче“

19. Памела Светославова Никова - 5 години, ДГ „Пламъче“

20. Мая Стефанова Панайотова - 5 години, ДГ „Червена шапчица“

21. Бети Панайотова Будинова - 5 години, ДГ „Пламъче“

22. Никол Колева Георгиева - 6 години, ДГ „Червената шапчица“

23. Анна Павлинова Кирова - 6 години, школа „Слънце“

24. Мая Георгиева Русева – 6 години, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Втора възрастова група (от І до ІV клас)

25. Лилия Диянова Рибарова - 2 клас, ОУ „Любен Каравелов“

26. Тимотей Джордж Манолов – 1 клас, НУ „Св. св. Кирил и Методий“

27. Рая Атанасова Челебиева - 3 клас, ОУ „Любен Каравелов“

28. Десислава Александрова Дечева - 2 клас, ОУ „Николай Петрини“

29. Михаела Миткова Георгиева - 3 клас, школа „Блик“

30. Цветомир Христов Христов - 2 клас, ОУ „Николай Петрини“

31. Габриела Мирославова Караджова - 2 клас, ОУ „П. Р. Славейков“

32. Изабел Стоянова - 2 клас, ОУ „Николай Петрини“

33. Мария – Магдалена Георгиева Бонева - 3 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

34. Адреана Веселинова - 4 клас, ОУ „П. Р. Славейков“

35. Ема Стоянова - 4 клас, НУ „Проф. Петър Нойков“

36. Герика Валентинова Тодорова - 2 клас, ОУ „П. Р. Славейков“

37. Йоана Николаева Георгиева - 4 клас, ОУ „Любен Каравелов“

38. Румяна Трифонова Янчева - 3 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методй“

39. Велизара Тихомирова Георгиева - 4 клас, НУ „Проф. Петър Нойков“

40. Михаела Радева Кънчева - 2 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

41. Милена Петрова Димитрова - 4 клас, 7 години, ОУ „П. Р. Славейков“

42. Никола Цонев - 1 клас, ОУ „Николай Петрини“

43. Белослава Венцеславова Тодорова - 2 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

44. Христина Галинова Ханджиева - 2 клас, ОУ „Николай Петрини“

45. Мирослав Димитров – 4 клас, ОУ „Любен Каравелов“

46. Изабел Николова - 4 клас, школа „Слънце“

47. Венко Паскалев Иванов - 2 клас, ОБУ „Петър Берон“

48. Антонио Теодоров Тодоров - 4 клас, ОУ „Христо Смирненски“

Трета възрастова група (от V до VІІІ клас)

49. Божидара Димитрова Русева - 6 клас, школа „Блик“

50. Милена Караджова - 7 клас, ОУ „Любен Каравелов“

51. Иван Димитров - 7 клас, ОУ „Любен Каравелов“

52. Росица Атанасова Кавалова - 8 клас, ГСАГД „Кольо Фичето“

53. Рая Христова Христояа - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“

54. Стефани Милчева Казакова - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“

55. Йолина Цветелинова Йотова - 6 клас, ОУ „Любен Каравелов“

56. Рая Станимирова Станкова - 6 клас, ПМГ „Атанас Радев“

57. Петър Дончев Хаджиев - 5 клас, ПМГ „Атанас Радев“

58. Габриела Коматинска - 5 клас, ОУ „Николай Петрини“

59. Изабела Даниелова Йорданова - 6 клас, школа „Блик“

60. Йоана Стоянова Стоянова – 6 клас, ОУ „Любен Каравелов“

61. Ванеса Георгиева - 8 клас, ГСАДГ „Кольо Фичето“

62. Стилияна Станимирова Илиева - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“

63. Йоана Стойчева Стойчева - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“

64. Росен Живков Пехливанов - 7 клас, ОУ „Любен Каравелов“

65. Дарина Атанасова Атанасова - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“

66. Никола Михайлов Димитров - 6 клас, ОУ “П. Р. Славейков“

67. Илина Ясменова Василева - 6 клас, ПМГ „Атанас Радев“

68. Дилян Тодоров - 7 клас, ОУ „Христо Смирненски“

69. Кристина Костадинова Манова - 6 клас, ОУ „Николай Петрини“

70. Тодор Димитров Кънчев - 6 клас, ОУ „Христо Смирненски“

71. Николай Цветанов Нейков – 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“.

Поради епидемиологичната обстановка традиционната церемония по награждаване на отличените художници няма да се състои. Начинът на връчване на награди и грамоти ще бъде обявен на по-късен етап.

Всичките детски рисунки ще бъдат публикувани на официалната страница на Община Ямбол във Фейсбук. За първи път в историята на кампанията „Подай ръка-спаси живот“ се предвижда специална награда за най-харесвана рисунка, която ще бъде избрана сред публикуваните 792 творби от конкурса. Наградата е осигурена от кмета на Община Ямбол Валентин Ревански.

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