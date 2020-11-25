Прекъсване на водоподаването в част от кв-Ново село

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Днес 25.11 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването във високата част на кв. Ново село до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.