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Сливен. Новини от източника. Последни новини
4382 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие, 115 от тях в Сливенско
4382 са новите случаи на коронавирус у нас, потвърдени с направени 10 474 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система. Общият брой на регистрираните случаи вече е 129 348, от които 86 020 активни.
Разпределение по области: Благоевград – 147; Бургас – 307; Варна – 365; Велико Търново – 109; Видин – 28; Враца – 108; Габрово – 187; Добрич – 86; Кърджали – 18; Кюстендил – 117; Ловеч – 41; Монтана – 49; Пазарджик – 85; Перник – 108; Плевен – 122; Пловдив – 458; Разград – 44; Русе – 196; Силистра – 75; Сливен – 115; Смолян – 20; София област – 146; София (град) – 880; Стара Загора – 275; Търговище – 35; Хасково – 88; Шумен – 76; Ямбол – 97.
Излекуваните през последното денонощие са 1 876, а общият им брой от началото на пандемията е 40 102.
В болници са 6 365 души, от които 392 се намират в интензивни отделения.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 3 226. 157 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com