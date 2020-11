AMD разкрива предимствата на RDNA 2 архитектурата с “Hangar 21” Technology демо

24 ноември 2020 г. - AMD пусна “Hangar 21” технологично демо, в което разкрива предимствата на своята AMD RDNA 2 гейминг архитектура. Видеото показва възможностите на FidelityFX и технологиите за визуализация от следващо поколение, работещи с DirectX 12 Ultimate, за постигане на най-добър баланс от производителност и качество на изображенията.

Това демо показва как разработчиците могат да използват различни методи за постигане на перфектния баланс между производителност и качество на картината – растеризация, изчислителни ефекти и рейтрейсинг могат заедно да създадат невероятни визии в игрите. Интелигентната комбинация от различни ефекти, например FidelityFX ефектите Ambient Occlusion, Screen Space Reflections и DXR Shadows and Reflections, правят възможно създаването на демо с високо качество, което не би било възможно само с рейтрейсинг ефекти.

AMD FidelityFX присъства в 35 игри, включително в някои от най-новите заглавия като Little Hope, Flight Simulator, Second Extinction, Serious Sam 4, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 и F1 2020. Можете да научите повече тук.

Освен това, днес AMD пусна и колекция от ново съдържание под GPUOpen, за да помогне на разработчиците да се възползват от всичко, което AMD RDNA 2 архитектурата може да предложи. Тя включва три нови FidelityFX ефекти, актуализации на инструментите за разработки, както и нови уроци и видеоматериали. Научете повече тук.

Blizzard Entertainment също така пусна своето осмо продължение на World of Warcraft®, като дава възможност на геймърите да навлязат в Shadowlands и да изпитат хипер-реални рейтресирани сенки и удивителна производителност с графичните карти Radeon RX 6800, изследвайки световете на задгробния живот.

Играта World of Warcraft®: Shadowlands е разработена така, че да се възползва от AMD RDNA 2 гейминг архитектурата, и е оптимизирана за Radeon RX 6800 серията графични карти за върхови гейминг изживявания. Тя поддържа следните функции:

• DirectX Raytracing (DXR) – с добавянето на високопроизводителен, с фиксирана функция енджин-ускорител на светлинните лъчи към всеки изчислителен модул, картите Radeon RX 6800 серия са оптимизирани да предоставят реализъм на сенките в реално време с DXR.

• FidelityFX Ambient Occlusion – Динамично и ефективно помага за подобряване на изгледа на предметите според тяхното излагане на околна светлина.

Драйверът за AMD Radeon графичните карти, поддържащ World of Warcraft: Shadowlands от първия ден, можете да намерите тук.

