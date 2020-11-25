Окончателно: Обявиха новите мерки в страната, влизат в сила от петък

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 53 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 53

След правителствено заседание се реши да бъдат въведени следните мерки, считано от петък - 27 ноември вечерта, които ще продължат до 21 декемри. Решенията обяви здравният министър Костадин Ангелов и уточни, че през целия ден в петък мерките няма да важат, те влизат в сила петък срещу събота.

Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции - училища, висши училища, езикови центрове, извънкласна дейност, детски центрове, детски градини и ясли.

Преустановяват се конферентни мероприяти, групови културни дейности, без театрите, където са разрешени посещенията до 30% от капацитета при стриктно спазване на мерките, а частните мероприятия са разрешени до 15 човека.

Всички спортни мероприятия също се преустановяват, преустановяват се и посещенията във фитнес центрове.

Преустановяват се посещенията на търговските центрове - тип мол, с изключение за зоомагазини, банки, хранителни магазини, аптеки и други, ресторантите и баровете.

Преустановяват се организираните екскурзии.

Парковете и градинките остават отворени, няма да бъде налаган и вечерен час.

Остават отворени църквите, джамиите и другите религиозни храмове у нас.