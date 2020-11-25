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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Окончателно: Обявиха новите мерки в страната, влизат в сила от петък
След правителствено заседание се реши да бъдат въведени следните мерки, считано от петък - 27 ноември вечерта, които ще продължат до 21 декемри. Решенията обяви здравният министър Костадин Ангелов и уточни, че през целия ден в петък мерките няма да важат, те влизат в сила петък срещу събота.
Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции - училища, висши училища, езикови центрове, извънкласна дейност, детски центрове, детски градини и ясли.
Преустановяват се конферентни мероприяти, групови културни дейности, без театрите, където са разрешени посещенията до 30% от капацитета при стриктно спазване на мерките, а частните мероприятия са разрешени до 15 човека.
Всички спортни мероприятия също се преустановяват, преустановяват се и посещенията във фитнес центрове.
Преустановяват се посещенията на търговските центрове - тип мол, с изключение за зоомагазини, банки, хранителни магазини, аптеки и други, ресторантите и баровете.
Преустановяват се организираните екскурзии.
Парковете и градинките остават отворени, няма да бъде налаган и вечерен час.
Остават отворени църквите, джамиите и другите религиозни храмове у нас.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/okonchatelno-obiaviha-novite-merki-v-stranata-vlizat-v-sila-ot-petyk-2249867
Снимка: БГНЕС