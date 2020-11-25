Прекъсване на водоподаването в с. Селеминово

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 18

Днес 25.11 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Селеминово до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобствио.