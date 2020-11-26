Прекъсване на водоподаването в с. Желю войвода и с. Глуфишево

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Днес 26.11 /четвъртък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с. Желю войвода и с. Глуфишево до 16.00 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.