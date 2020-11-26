Затварят сливенският булевард "Бургаско" шосе" за монтаж на коледна украса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 46

На 27 и 28 ноември, събота и неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ в участъка от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума. Причината е монтаж на светлинна коледна украса. Мярката ще важи от 7:30 до 17:00 часа.