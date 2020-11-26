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Затварят сливенският булевард "Бургаско" шосе" за монтаж на коледна украса

26 ноември 2020 11:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 46
Сливен

На 27 и 28 ноември, събота и неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ в участъка от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума. Причината е монтаж на светлинна коледна украса. Мярката ще важи от 7:30 до 17:00 часа.

Снимка: Станимир Петков

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