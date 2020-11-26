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Председателят на местния парламент Димитър Митев изказва съболезнования на семейството на Камен Чанев

26 ноември 2020 15:53, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Общински съвет - Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Kamen_Chanev

Днес Сливен изгуби един от най-обичаните си символи – оперният певец Камен Чанев. Сцената осиротя без неговите талант, харизма и всеотдайност.

Нашият общински съвет имаше честта да го удостои със званието Почетен гражданин на Сливен. Той ще остане такъв във всяко едно сърце, до което се е докоснал.

От мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен изказвам най-искрени съболезнования на семейството, близките и цялата сливенска общност!

Светла да е паметта му!

 

Димитър Митев

Председател на Общински съвет-Сливен

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