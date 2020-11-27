3 568 са новите случаи на коронавирус в България за изминалите 24 часа, 98 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 69

3 568 са новите случаи на коронавирус, установени при направени 9 093 PCR теста, показват данните в Единния информационен портал.

Общият брой на потвърдените случаи става 136 628, от които активни са 88 224.

Разпределение по области: Благоевград – 129; Бургас – 278; Варна – 280; Велико Търново – 115; Видин – 16; Враца – 106; Габрово – 109; Добрич – 46; Кърджали – 18; Кюстендил – 94; Ловеч – 49; Монтана – 58; Пазарджик – 98; Перник – 55; Плевен – 84; Пловдив – 386; Разград – 36; Русе – 132; Силистра – 55; Сливен – 98; Смолян – 36; София област – 114; София (град) – 712; Стара Загора – 213; Търговище – 22; Хасково – 113; Шумен – 64 и Ямбол – 75.

2 255 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 44 875.

Хоспитализираните лица са 6655, от които 430 се намират в интензивно отделение.

Починалите с доказана коронавирусна инфекция са общо 3529, като 162 от случаите са от последните 24 часа.