Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
3 568 са новите случаи на коронавирус в България за изминалите 24 часа, 98 от тях в Сливенско
3 568 са новите случаи на коронавирус, установени при направени 9 093 PCR теста, показват данните в Единния информационен портал.
Общият брой на потвърдените случаи става 136 628, от които активни са 88 224.
Разпределение по области: Благоевград – 129; Бургас – 278; Варна – 280; Велико Търново – 115; Видин – 16; Враца – 106; Габрово – 109; Добрич – 46; Кърджали – 18; Кюстендил – 94; Ловеч – 49; Монтана – 58; Пазарджик – 98; Перник – 55; Плевен – 84; Пловдив – 386; Разград – 36; Русе – 132; Силистра – 55; Сливен – 98; Смолян – 36; София област – 114; София (град) – 712; Стара Загора – 213; Търговище – 22; Хасково – 113; Шумен – 64 и Ямбол – 75.
2 255 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 44 875.
Хоспитализираните лица са 6655, от които 430 се намират в интензивно отделение.
Починалите с доказана коронавирусна инфекция са общо 3529, като 162 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com