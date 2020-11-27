СЪОБЩЕНИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

Уважаеми родители, ученици и учители,

Във връзка със Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви информираме, че за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в платформата Microsoft Teams.

Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание.