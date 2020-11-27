Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ

27 ноември 2020 14:40, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 52
Снимка 1

Уважаеми родители, ученици и учители,

Във връзка със Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви информираме, че за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в платформата Microsoft Teams.

Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание.

« предишнаследваща »


 