Криминална хроника Ямбол - 27.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 36

Информационен бюлетин 27.11.2020 г.

На 26 ноември към 19:20 часа на тел.112 e подаден сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие с материални щети в село Бояджик. На място е установено, че единия от автомобилите, участвали в произшествието, е без регистрационни табели, а водачът му – 44-годишен мъж от Гълъбинци е неправоспособен. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая в РУ-Тунджа е образувано бързо производство.