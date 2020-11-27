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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 27.11.2020 г.

27 ноември 2020 21:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 36
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 27.11.2020 г.

 

На 26 ноември към 19:20 часа на тел.112 e подаден сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие с материални щети в село Бояджик. На място е установено, че единия от автомобилите, участвали в произшествието, е без регистрационни табели, а водачът му – 44-годишен мъж от Гълъбинци е неправоспособен. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая в РУ-Тунджа е образувано бързо производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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