3327 случаи на коронавирус са установени у нас през последното денонощие, 121 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 69

3327 случаи на коронавирус са установени у нас през последното денонощие при направени 9179 PCR теста, показват данните в Единния информационен портал.

Новозаразените са малко над 36% от изследваните. Броят на активните случаи с COVID-19 е 89 535, общият брой от началото на епидемията е 139 955 заразени.

По градове статистиката е: Благоевград – 126 нови случая, Бургас – 175, Варна – 266, Велико Търново – 93, Видин – 39, Враца – 82, Габрово – 93, Добрич – 49, Кърджали – 9, Кюстендил – 62, Ловеч – 53, Монтана – 30, Пазарджик – 75, Перник – 66, Плевен – 86, Пловдив – 322, Разград – 26, Русе – 126, Силистра – 36, Сливен – 121, Смолян – 26, София-град – 754, София-област – 84, Стара Загора – 248, Търговище – 17, Хасково – 94, Шумен – 58, Ямбол – 111.

1865 са излекуваните през последното денонощие, общо 46 740.

Хоспитализираните лица са 6647, от които 436 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 3680, през последното денонощие са загубили живота си 151 човека.