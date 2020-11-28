Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 30.11-06.12.2020 г.

28 ноември 2020 20:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 41
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 30 ноември до 6 декември 2020 г.?

 

Свинско врат без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,69 лв. за кг.

Македонска или родопска наденица – 6,49 лв. за кг.

Лимони клас 1 – 0,99 лв. за кг.

Нарязан бял хляб – 0,75 лв. за 650 грама

Броколи клас 1 – 1,49 лв. за 500 грама в опаковка

Домати клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Моркови клас 1 – 0,59 лв. за кг.

Глави целина – 0,99 лв. за брой

Чушки „Сиврия“ клас 1 – 2,29 лв. за кг.

Гъби Печурки клас 1 – 2,19 лв. за 500 грама в опаковка

Сух чесън клас 1 – 7,99 лв. за кг.

Помело клас 1 – 2,49 лв. за брой

Круши „Девеци“ клас 1 – 2,39 лв. за кг.

Банани клас 1 – 1,69 лв. за кг.

Райски ябълки клас 1 – 0,69 лв. за брой

Натурален сок „Olimpus“ различни видове – 2,99 лв. за 1 литър

 

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 