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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 30.11-06.12.2020 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 30 ноември до 6 декември 2020 г.?
Свинско врат без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,69 лв. за кг.
Македонска или родопска наденица – 6,49 лв. за кг.
Лимони клас 1 – 0,99 лв. за кг.
Нарязан бял хляб – 0,75 лв. за 650 грама
Броколи клас 1 – 1,49 лв. за 500 грама в опаковка
Домати клас 1 – 1,99 лв. за кг.
Моркови клас 1 – 0,59 лв. за кг.
Глави целина – 0,99 лв. за брой
Чушки „Сиврия“ клас 1 – 2,29 лв. за кг.
Гъби Печурки клас 1 – 2,19 лв. за 500 грама в опаковка
Сух чесън клас 1 – 7,99 лв. за кг.
Помело клас 1 – 2,49 лв. за брой
Круши „Девеци“ клас 1 – 2,39 лв. за кг.
Банани клас 1 – 1,69 лв. за кг.
Райски ябълки клас 1 – 0,69 лв. за брой
Натурален сок „Olimpus“ различни видове – 2,99 лв. за 1 литър
За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков