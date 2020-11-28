Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 30.11-06.12.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 41

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 30 ноември до 6 декември 2020 г.?

Свинско врат без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,69 лв. за кг.

Македонска или родопска наденица – 6,49 лв. за кг.

Лимони клас 1 – 0,99 лв. за кг.

Нарязан бял хляб – 0,75 лв. за 650 грама

Броколи клас 1 – 1,49 лв. за 500 грама в опаковка

Домати клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Моркови клас 1 – 0,59 лв. за кг.

Глави целина – 0,99 лв. за брой

Чушки „Сиврия“ клас 1 – 2,29 лв. за кг.

Гъби Печурки клас 1 – 2,19 лв. за 500 грама в опаковка

Сух чесън клас 1 – 7,99 лв. за кг.

Помело клас 1 – 2,49 лв. за брой

Круши „Девеци“ клас 1 – 2,39 лв. за кг.

Банани клас 1 – 1,69 лв. за кг.

Райски ябълки клас 1 – 0,69 лв. за брой

Натурален сок „Olimpus“ различни видове – 2,99 лв. за 1 литър

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/