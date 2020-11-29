1792 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалото денонощие в България, 74 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 35

1792 са новодиагностицираните с коронавирус при направени общо 4928 PCR теста през изминалите 24 часа.

Това означава, че 36.4% от тестваните са дали положителен резултат. Така общият брой на потвърдените случаи става 141 747, от които активни са 90 219, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 67; Бургас – 133; Варна – 209; Велико Търново – 26, Видин – 17, Враца – 21, Габрово – 31; Добрич – 68; Кърджали – 2; Кюстендил – 90; Ловеч – 39, Монтана – 46, Пазарджик – 78; Перник – 38; Плевен – 62, Пловдив – 129; Разград – 28, Русе – 48; Силистра – 22, Сливен – 74, Смолян – 19; София област – 65; София град – 375; Стара Загора – 50; Търговище – 10, Хасково – 21; Шумен – 5, Ямбол – 19.

1039 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 47 779.

Хоспитализираните лица са 6830, от които 431 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 3749, като 69 от случаите са от последните 24 часа.