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Задава ли се епидемия от Паркинсонова болест след COVID-19?
Учени от Бразилия излязоха с предположение, че коронавирусът може да предизвика появата на заболявания като Паркинсон. Темата в ефира на „Събуди се” коментира проф. доктор Иван Миланов, председател на Българското дружество по неврология и директор на болница „Св. Наум”.
„Няма данни пандемията да е отключила неврологични заболявания на този етап. Коронавирусът е едно вирусно заболяване, което протича близко до грипа. Пациентите с хронично заболяване са застрашени от всякакви вирусни пневмонии и простудни заболявания. Затова тяхното лечение е добре да бъде контролирано”, заяви проф. Миланов.
Специалистът беше категоричен, че на този етап няма данни хора, преболедували коронавируса, да развиват Паркинсонова болест. Миланов обясни, че не съществува връзка между неврологичните болести и COVID-19.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/195314/Zadava-li-se-epidemiya-ot-Parkinsonova-bolest-sled-COVID-19