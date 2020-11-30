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Сливен. Новини от източника. Последни новини

739 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа, 42 от тях в Сливенско

30 ноември 2020 09:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 40
Проба за коронавирус

739 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа.

За последното денонощие са направени общо 1 965 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 13; Бургас – 118; Варна – 90; Велико Търново – 18; Видин – 18; Враца – 4; Добрич – 23; Кърджали – 1; Кюстендил – 55; Ловеч – 29; Пазарджик – 39; Перник – 5; Плевен – 47; Пловдив – 20; Разград – 5; Русе – 1; Сливен – 42; София област – 15; София (град) – 129; Търговище – 6; Хасково – 5; Шумен – 17; Ямбол – 39.

Така общият брой на потвърдените случаи става 142 486, от които 90 078 активни.

815 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 48 594.

Хоспитализираните лица са 6 869, от които 430 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 3 814. 65 от случаите са от последните 24 часа.

Снимка: pixabay.com

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