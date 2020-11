Двама наши учени със световно признание в медицинската физика и инженерство

Проф. Славик Табаков от Кралския колеж на Лондон и проф. Магдалена Стоева от катедра „Образна диагностика“ на Медицински университет – Пловдив са включени в Почетния списък на най-изтъкнатите международни лидери на науките медицинска физика и медицинско инженерство. През 2020 г. Международния съюз за физически и инженерни науки в медицината (IUPESM), на който проф. Славик Табаков е вицепрезидент, празнува 40 години от основаването си и 20 години от признаването на науките медицинска физика и медицинско инженерство от International Science Council (ISC) – най-голямата и най-старата световна научна организация. Преди 20 години медицинските физици и инженери по света са близо 50 000. Сега вече IUPESM има над 150 000 члена в 102 страни. Международното признаване на науките води до бърз растеж на специалистите по света, особено по медицинска физика, подкрепено с въвеждането на новото електронно образование в професията през 1999 г. от колектив, ръководен от проф. Славик Табаков.

Тази година IUPESM учреди специална награда – Почетен член (Fellow) и изготви специален постер с всички Fellows – най-изтъкнатите международни лидери на професията през изминалите 40 години. В края на миналата седмица бе виртуалната церемония по награждаването им с участие на специалисти от Нова Зеландия и Австралия, през Азия и Европа, до САЩ и Канада. Сред 58-те удостоени учени от 26 страни има две български имена – на проф. Табаков и проф. Стоева. Тъй като в ISC мястото на IUPESM е заедно с всички Национални научни академии, то образно казано този Fellowship има тежестта на член на Академия.

Списъкът с Fellows на IUPESM включва учените внедрили пейсмейкъра, различни устройства за радиотерапия, пионерите на MRI, PET и е-образованието, на различни методи и апарати, които се ползват в болниците.

„Добре се познавам и съм приятел с 48 от Почетните членове в този списък - заедно развивахме и насочвахме развитието на професията в много страни. Обаче особено се радвам, че от последните два реда с Fellows, шест са били номинирани лично от мен в ръководството на IUPESM, като три от тях са жени“, споделя проф. Табаков.

Британският и български специалист по рентгенова техника и медицинска физика, председател на Международната организация по медицинска физика (IOMP, 2015-2018) е роден в Пловдив, в семейство на потомствени лекари и общественици. Завършва Технически университет - София и е доктор по медицина. Проф. Славик Табаков започва работа в Медицински университет - Пловдив, където инсталира през 1985 г. първия цифров рентгенов апарат в България. През 1991 г. е поканен в Кралския колеж на Лондон, където създава и ръководи трите най-големи в Европа магистърски програми по медицинска физика и инженерство. От 2002 г. е директор и на Международния колеж по медицинска физика към ICTP, Триест. Спомага за създаването на магистърски програми по медицинска физика в 16 страни. Проф. Табаков има близо 1500 студенти в 82 страни (над 1/4 от всички медицински физици от страните с нисък и среден доход). Заедно със съпругата си д-р Ася Табакова и специалисти от Великобритания, Италия, Швеция, Франция и България разработват и внедряват програми по електронно образование в много страни, за което са удостоени с наградата „Леонардо да Винчи“ на Европейската комисия. Ръководи колектив от 350 учени от 36 страни, които изготвят по негов проект първата е-Енциклопедия по медицинска физика с научен речник (преведен на 31 езика). Участва в много проекти като експерт на Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Спомага за създаването на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) - Пловдив. Основава магистърски курс по медицинска физика в Пловдив. Избран е за президент на Международната организация по медицинска физика (IOMP) и през това време (2015-2018) създава две международни награди и Координационен съвет с професионалните лидери от всички континенти. Делегат е на IOMP към Световната здравна организация (СЗО) и участва в постигането за IOMP статус не-правителствена организация към СЗО. Основава и е главен редактор на списанието Medical Physics International, член е на редакционните колегии на редица списания. Като редактор на серията книги по медицинска физика и инженерство към CRC Press (Taylor and Francis) участва в издаването на 48 учебника. Награждаван е с грамоти и медали от много страни, включително Harold Johns Medal for Excellence in Teaching and International Education Leadership. Удостоен с почетната титла „доктор хонорис кауза“ на Медицински университет - Пловдив и на ВУАРР Пловдив. Почетен член е на IOMP и на дружествата на Великобритания и Индия. В момента е в ръководството на IOMP и вицепрезидент на IUPESM. Семейство Ася и Славик Табакови са едни от първите дарители в кампанията „Подари си птица“, която ще подпомага културни събития, представления, детски образователни програми, изложби, конференции в Епископската базилика в Пловдив.

Проф. Магдалена Стоева също е родена в Пловдив, магистър е по медицинска физика/техника и компютърни системи и е доктор по медицина. Участва в проектите за електронно образование и е един от специалистите получили приза „Леонардо да Винчи“ на Европейската комисия. През 2013 г. е наградена с медала за Млад учен на Международния съюз за чиста и приложна физика (IUPAP). От 2015 г. е член на ръководството на Международната организация по медицинска физика (IOMP). Главен редактор е на списанието Medical Physics World и на научното списание Health and Technology (Springer). Технически редактор е на списанието Medical Physics International. Автор е на над 50 научни публикации и учебници. Редактор е към серията книги по медицинска физика и инженерство към CRC Press (Taylor and Francis). През 2017 е делегат на IUPESM към ISC. От 2016 г. е професор към катедрата по „Образна диагностика“ на Медицински университет - Пловдив. Почетен член е на IOMP. В момента е в ръководството на IOMP и IUPESM.

