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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Утрото посрещна Сливен с дъждовно и ветровито време

30 ноември 2020 09:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 22
Сливен

Утрото посрещна Сливен с дъждовно и ветровито време. За днес метеоролозите предвиждат в Сливен и областта да бъде облачно с валежи от мокър сняг. Ще духа умерен вятър от север. Минималната температура ще е минус 1 градус, а максималната 4.

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