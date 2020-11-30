Утрото посрещна Сливен с дъждовно и ветровито време

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 22

Утрото посрещна Сливен с дъждовно и ветровито време. За днес метеоролозите предвиждат в Сливен и областта да бъде облачно с валежи от мокър сняг. Ще духа умерен вятър от север. Минималната температура ще е минус 1 градус, а максималната 4.