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Граждани създадоха свой парк в ямболски квартал

30 ноември 2020 10:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 27
Ямбол

Близо 50 дръвчета бяха засадени пред блок 90 и 92 в ямболския квартал "Граф Игнатиев". Инициативата е на граждани, които заедно, със свои средства, решиха да облагородят пространството пред домoвете си, съобщават от община Ямбол. Доброволческата акция беше подкрепена от общинско предприятие "Паркове и зони за отдих и спорт". В залесяването се включиха и общински съветници, които също са сред живущите, заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов, както и председателят на Общински съвет-Ямбол Антон Шиков. "Да засадиш дърво и да оставиш следа е нещо, което всяко човешко същество трябва да изпита.

Промяната на средата и нейното опазване е в ръцете на всички нас!", допълват от община Ямбол с благодарност към организаторите.

Източник: Радио 999
Снимка: Община Ямбол

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