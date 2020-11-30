Граждани създадоха свой парк в ямболски квартал

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 27

Близо 50 дръвчета бяха засадени пред блок 90 и 92 в ямболския квартал "Граф Игнатиев". Инициативата е на граждани, които заедно, със свои средства, решиха да облагородят пространството пред домoвете си, съобщават от община Ямбол. Доброволческата акция беше подкрепена от общинско предприятие "Паркове и зони за отдих и спорт". В залесяването се включиха и общински съветници, които също са сред живущите, заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов, както и председателят на Общински съвет-Ямбол Антон Шиков. "Да засадиш дърво и да оставиш следа е нещо, което всяко човешко същество трябва да изпита.

Промяната на средата и нейното опазване е в ръцете на всички нас!", допълват от община Ямбол с благодарност към организаторите.