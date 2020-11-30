Криминална хроника Ямбол - 30.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Информационен бюлетин 30.11.2020 г.

В РУ-Ехово е образувано бързо производство срещу 54-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 28 ноември,около 22:25 ч. в Болярово, е извършена проверка на лек автомобил „Сузуки“, управляван от 54-годишен жител на Сливен. При тестването на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 на хиляда. Работата по случая продължава.