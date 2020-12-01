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Сливен. Новини от източника. Последни новини
2814 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, 73 от тях в Сливенско
2814 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 6825 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.
Така общият брой на потвърдените случаи става 145 300, от които 90 700 активни.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 131; Бургас – 152; Варна – 213; Велико Търново – 88; Видин – 7; Враца – 89; Добрич – 43; Кърджали – 7; Кюстендил – 34; Ловеч – 17; Монтана – 34 Пазарджик – 67; Перник – 51; Плевен – 76; Пловдив – 303; Разград – 15; Русе – 144; Силистра – 65, Сливен – 73; Смолян – 38, София област – 66; София (град) – 696; Стара Загора – 201, Търговище – 16; Хасково – 61; Шумен – 52; Ямбол – 16.
1971 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 50 565.
Хоспитализираните лица са 6783, от които 457 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция от началото на пандемията са 4035. 221 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com