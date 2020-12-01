2814 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, 73 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

2814 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 6825 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Така общият брой на потвърдените случаи става 145 300, от които 90 700 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 131; Бургас – 152; Варна – 213; Велико Търново – 88; Видин – 7; Враца – 89; Добрич – 43; Кърджали – 7; Кюстендил – 34; Ловеч – 17; Монтана – 34 Пазарджик – 67; Перник – 51; Плевен – 76; Пловдив – 303; Разград – 15; Русе – 144; Силистра – 65, Сливен – 73; Смолян – 38, София област – 66; София (град) – 696; Стара Загора – 201, Търговище – 16; Хасково – 61; Шумен – 52; Ямбол – 16.

1971 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 50 565.

Хоспитализираните лица са 6783, от които 457 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция от началото на пандемията са 4035. 221 от случаите са от последните 24 часа.