Криминална хроника Ямбол - 01.12.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 30

Информационен бюлетин 01.12.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални и пътнотранспортни произшествия.