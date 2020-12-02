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Днес рожден ден има сливенският художник Велин Динев

02 декември 2020 13:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
Велин Динев

Днес рожден ден има сливенският художник Велин Динев.

Велин Динев е утвърден художник с множество самостоятелни изяви в продължение на повече от 40 години. Роден през 1938 г., завършил Националната художествена академия, специалност «Текстил», което и досега се усеща в платната му. През годините участва в множество общи изложби в Букурещ, Берлин, Будапеща, Париж и Лондон. Живее и твори в Сливен, но негови картини са притежание на колекционери от Германия, САЩ, Франция, Англия, Австрия,Китай и Русия. Носител е на Голямата награда «Сирак Скитник» за 2018 година. Призът е учреден през 1996 година, а негови носители са художници като Йордан Парушев, Красимир Карабаджаков, Красимир Добрев, Галина Драгнева и др.

Велин Динев е работил е като уредник в Художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен. Бил е преподавател в Национална художествена гимназия „Димитър Добрович”, Сливен.

Снимки: Галерия "Май"

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