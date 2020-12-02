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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отцепиха за два часа район в сливенски квартал заради снаряд

02 декември 2020 20:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 36
Полиция Сливен

"Сигнал за намерен снаряд отцепи за два часа район в сливенския квартал "Даме Груев", съобщи говорителят на ОД на МВР-Сливен Първолета Мандинска.

Той е бил открит при изкопни дейности на водопреносното дружество в града.

Представители на военните са го отнесли в поделение, където ще бъде взривен.

Нямало е опасност за живеещите в района.

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