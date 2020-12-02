Отцепиха за два часа район в сливенски квартал заради снаряд

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 36

"Сигнал за намерен снаряд отцепи за два часа район в сливенския квартал "Даме Груев", съобщи говорителят на ОД на МВР-Сливен Първолета Мандинска.

Той е бил открит при изкопни дейности на водопреносното дружество в града.

Представители на военните са го отнесли в поделение, където ще бъде взривен.

Нямало е опасност за живеещите в района.