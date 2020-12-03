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Ръст на болните от коронавирус в Сливенско - 117, за цялата страна те са 3138
3138 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 8 478 PCR теста за деня. Процентът положителни проби е 37. Общият брой на заразените от началото на пандемията е 151 913, показват данните на Единния информационен портал.
Разпределение по области: София – 624, Бургас – 242, Варна – 266, Кюстендил – 59, Плевен – 81, Сливен – 117, Пазарджик – 106, Ямбол – 84, Ловеч – 23, Добрич – 43, Пловдив – 337, Велико Търново – 11, Видин – 18, Шумен – 56, Софийска област – 95, Благоевград – 196, Търговище – 23, Перник – 55, Разград – 21, Хасково – 76, Враца – 55, Русе – 144, Кърджали – 28, Стара Загора – 87, Монтана – 42, Габрово – 78, Силистра – 38, Смолян 33.
Няма промяна при лекуваните в болници, хоспитализираните са 6 635. 30 пациенти са настанени в интензивни структури през последните 24 часа, общият брой интензивни случаи е 523.
Още 2 206 са излекувани, до момента болестта са преборили 55 206 души.
През последното денонощие починалите са 159. Жертвите на вируса вече са 4 347.
Регистрирани са 183 нови случая на коронавирусна инфекция при медици, от които 54 лекари, 56 медицински сестри, 26 санитари, 6 фелдшер, 41 друг медицински персонал.
Снимка: pixabay.com