Съобщение от КАТ Сливен

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 58 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 58

Днес /03.12.2020г./ служба „Регистрация и отчет на МПС” към сектор „Пътна полиция”-Сливен няма да работи с граждани, поради извършване на планова техническа профилактика.