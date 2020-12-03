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Съобщение от КАТ Сливен

03 декември 2020 11:13, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 58
КАТ Сливен

Днес /03.12.2020г./ служба „Регистрация и отчет на МПС” към сектор „Пътна полиция”-Сливен няма да работи с граждани, поради извършване на планова техническа профилактика.

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