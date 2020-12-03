На 5 и 6 декември затварят участък от булевард "Бургаско шосе в Сливен заради монтиране на светлинна коледна украса

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

На 5 и 6 декември, събота и неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума. Причината е монтирането на светлинна коледна украса. Пътят ще бъде затворен от 7:30 до 17:00 часа през двата дни.