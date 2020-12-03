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На 5 и 6 декември затварят участък от булевард "Бургаско шосе в Сливен заради монтиране на светлинна коледна украса

03 декември 2020 12:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Снимка архив

На 5 и 6 декември, събота и неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума. Причината е монтирането на светлинна коледна украса. Пътят ще бъде затворен от 7:30 до 17:00 часа през двата дни.

Снимка: Станимир Петков

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