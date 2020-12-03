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5 по Рихтер в Югоизточна Турция

03 декември 2020 21:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Земетресение в Турция

Земетресение с магнитуд от 5-та степен по Рихтер разтърси Турция в 7:45 часа тази сутрин, съобщи Eвропейският средиземноморски сеизмологичен институт (EMSC), предадоха БГНЕС и БНТ.

Епицентърът с дълбочина 20 км е регистриран на 22 км западно от град Сирт и на 7 км северно от Курталан, Югоизточна Турция. Огнището е в близост до границите със Сирия и Ирак.

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