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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 04.12.2020

04 декември 2020 09:07, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 45 минути, брой четения: 33

No. Дата Длъжност Образование

2885 3.11.2020 машинен оператор метални изделия средно

2886 3.11.2020 машинен оператор средно

2887 4.11.2020 ресторантски работник/готвач бързо хранене/ средно

2888 4.11.2020 салонен управител средно

2889 4.11.2020 ресторантски работник/готвач бързо хранене/ средно

2890 4.11.2020 салонен управител средно

2905 9.11.2020 машинен оператор средно

2909 10.11.2020 кондуктор средно

2913 11.11.2020 машинен оператор изшиване на текстилни изделия средно

2917 12.11.2020 консултант продажби средно

2924 13.11.2020 обслужващ магазин средно

2926 16.11.2020 обслужващ магазин средно

2933 17.11.2020 оператор тъкачен стан средно

2934 17.11.2020 счетоводител висше

2935 17.11.2020 машинен инженер висше

2939 19.11.2020 търговски представител висше

2941 20.11.2020 служител човешки ресурси висше

2942 20.11.2020 инженер, конструктор висше/машиностроене

2943 20.11.2020 организатор производство висше/средно машиностроене

2944 20.11.2020 монтьор, промишлено обрудване средно

2945 20.11.2020 стругар средно

2960 2.12.2020 психолог висше

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