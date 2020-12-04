„Майки за донорство“ насърчават даряването на яйцеклетки

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

За осма поредна година Фондация „Майки за донорство” и болница „Надежда” в София организират благотворителна кампания „Дни на дарение”. Провежда се в периода от 4 до 6 декември. Целта му е да направи темата публично достояние и да подкрепи колкото се може повече двойки с репродуктивни проблеми, каза нашият репортер Поли Начева.

От 2014 г. фондацията работи с над 4000 донори на яйцеклетки и сперма. Общият брой на бебетата, родени за този период с подкрепата на „Майки за дарение“, е над 2000.