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Фестивалът на българския документален и анимационен филм стартира онлайн

04 декември 2020 12:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Онлайн фестивал за документален и анимационен филм

25-ият фестивал на българския документален и анимационен филм "Златен ритон", 2020 г. се провежда в периода от 4 до 10 декември. Фестивалът ще бъде открит с документалния филм "Берлин. Изкуството на бягството", информира репортерът Светослава Кузманова.

Цялата програма на фестивала можете да видите на уебсайта zlatenriton.bg. Тази година „Златният ритон“ ще се проведе изцяло онлайн и зрителите ще имат възможност да гледат всички документални и анимационни филми от програмата на фестивала в реално време - онлайн и безплатно.

Източник: БНР
Снимка: zlatenriton.bg

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