Фестивалът на българския документален и анимационен филм стартира онлайн

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

25-ият фестивал на българския документален и анимационен филм "Златен ритон", 2020 г. се провежда в периода от 4 до 10 декември. Фестивалът ще бъде открит с документалния филм "Берлин. Изкуството на бягството", информира репортерът Светослава Кузманова.

Цялата програма на фестивала можете да видите на уебсайта zlatenriton.bg. Тази година „Златният ритон“ ще се проведе изцяло онлайн и зрителите ще имат възможност да гледат всички документални и анимационни филми от програмата на фестивала в реално време - онлайн и безплатно.