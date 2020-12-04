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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Седем жители на област Сливен, сред които и лекар, починаха през последното денонощие
Седем души, сред които и лекар, починаха през последното денонощие в Сливенска област, съобщи Областният кризисен щаб. Жертвите на коронавируса са с придружаващи заболявания, на средна възраст 60 – 65 години. Медицинското съсловие и пациентите изгубиха д-р Стоянка Секлемова, лекар в отделението за хемодиализа в областната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. Областният щаб изказва съболезнования на семействата и близките.
Сред новите 98 заболели има двама лекари, акушерка и медицинска сестра. Диагностицирани са и нови случаи в по-рано установени семейни огнища.
Към момента болните с COVID-19 в областта са 1 333, жители на 76 населени места. В община Сливен са 1013 души, Нова Загора – 188, Котел – 68, Твърдица – 64. В седем малки населени места болните са повече от 10.
Под домашна карантина са 1 274 души.